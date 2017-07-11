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Артем Кузелев

Дом Saint Laurent инвестирует в молодые таланты

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  • 11 Июля 201710:34
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Парижский дом моды разработал специальную программу поддержки начинающих дизайнеров.

В последние годы появляется все больше премий и программ поддержки молодых модельеров. Руководство французского дома моды Saint Laurent решило поддержать тенденцию и представило собственный проект. Образовательная инициатива рассчитана на полгода и разработана совместно с Французским институтом моды и Школой Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Главным образом курс сосредоточен на инновациях и бизнес-устойчивости в модной индустрии. В настоящее время ведется прием заявок на обучение, которое стартует в начале сентября этого года.

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