Дом Saint Laurent отправляется с показом в Америку

Лос-Анджелес в очередной раз подтверждает статус Южной столицы моды Америки.

Парижский дом моды объявил, что следующий показ мужской коллекции пройдет в Лос-Анджелесе. В будущем сезоне руководство компании решило отказаться от участия в официальной Неделе моды в Париже, а Город ангелов снова подтвердил свой модный статус. Выбыв из европейского расписания, марка обозначила июнь как месяц проведения дефиле, однако точная дата и локация шоу будут объявлены позже.