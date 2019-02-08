Дом Saint Laurent отправляется с показом в Америку

Лос-Анджелес в очередной раз подтверждает статус Южной столицы моды Америки.
Парижский дом моды объявил, что следующий показ мужской коллекции пройдет в Лос-Анджелесе. В будущем сезоне руководство компании решило отказаться от участия в официальной Неделе моды в Париже, а Город ангелов снова подтвердил свой модный статус. Выбыв из европейского расписания, марка обозначила июнь как месяц проведения дефиле, однако точная дата и локация шоу будут объявлены позже.
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