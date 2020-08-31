Дом Saint Laurent представил коллекцию для спорта, игр и отдыха

В капсуле, предметы из которой пригодятся на пляже, у бассейна или в спортзале, есть формы для льда, фотоаппараты, полотенца и многое другое.

Парижский дом моды Saint Laurent представил новую коллекцию, выпущенную специально для бутика Rive Droite марки, расположенного в Лос-Анджелесе. Капсулу составили самые разнообразные аксессуары для спорта, игр и отдыха: от надувных кругов и вьетнамок до боксерских перчаток и велосипеда. Все модели кастомизированы, многие украшены фирменными черно-белыми шашечками или анималистичными принтами. Приобрести вещи из коллекции можно в бутике Saint Laurent Rive Droite в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, или на официальном сайте дома.