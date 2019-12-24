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Артем Кузелев

Дом Saint Laurent представил рождественскую коллекцию

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  • 24 Декабря 201911:32
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Рождество и Новый год

Парижский дом моды показал, что можно выбрать в качестве подарков на Рождество и Новый год.

Совместно с компаниями-партнерами в Saint Laurent разработали коллекцию рождественских подарков. В праздничное собрание попала, например, елка, украшенная неоновыми вывесками, от бренда Pinewood Forest. С компанией Pierre Herme парижский дом выпустил шоколад в виде золотых слитков, а с Baccarat – набор декоративных сердец. Приобрести вещи из рождественской коллекции этого года можно на сайте бренда.

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