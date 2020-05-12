Дом Saint Laurent пропустит Неделю моды в Париже

Кроме того, в парижской марке сообщили о создании собственного графика показов.
Во французском доме моды сообщили, что на этот раз Saint Laurent пропустит Неделю моды в Париже. В компании собираются разработать собственный график показов на ближайшие сезоны. Таким образом марка собирается адаптироваться к новым условиям, вызванным кризисом пандемии коронавируса. Представители дома также отметили, что самым эффективным маркетинговым инструментом по-прежнему остается реклама, поэтому в будущем марка сосредоточится на продвижении через них.
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