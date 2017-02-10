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Артем Кузелев

Дом Saint Laurent стал спонсором премии ANDAM 2017

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  • 10 Февраля 201711:25
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Президент парижского дома моды Франческа Беллеттини объявила, что марка спонсирует 28 сезон французского конкурса ANDAM Fashion Awards.

Следуя примеру дома Chloe, руководство Saint Laurent присоединилось в этом году к спонсорам французской премии ANDAM. Как сообщила президент парижского дома Франческа Беллеттини, марка поддержит победителя конкурса наставничеством, который также получит грант в размере 250 тысяч евро. Также в списке поддержавших проект значатся такие громки имена, как Hermes, MatchesFashion, Chanel, Swarovski и уже упоминавшийся выше дом Chloe.

Финалисты премии будут объявлены в начале мая, а победитель определится 30 июня 2017 года во время Недели моды Haute couture. Заявки на конкурс принимаются на сайте andam.fr до 14 апреля 2017 года.

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