Дом Saint Laurent стал спонсором премии ANDAM 2017

Президент парижского дома моды Франческа Беллеттини объявила, что марка спонсирует 28 сезон французского конкурса ANDAM Fashion Awards.

Следуя примеру дома Chloe, руководство Saint Laurent присоединилось в этом году к спонсорам французской премии ANDAM. Как сообщила президент парижского дома Франческа Беллеттини, марка поддержит победителя конкурса наставничеством, который также получит грант в размере 250 тысяч евро. Также в списке поддержавших проект значатся такие громки имена, как Hermes, MatchesFashion, Chanel, Swarovski и уже упоминавшийся выше дом Chloe.

Финалисты премии будут объявлены в начале мая, а победитель определится 30 июня 2017 года во время Недели моды Haute couture. Заявки на конкурс принимаются на сайте andam.fr до 14 апреля 2017 года.