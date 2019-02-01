Дом Salvatore Ferragamo меняет фирменный стиль

Итальянская марка представила обновленную монограмму и выпустила по этому случаю капсульную коллекцию аксессуаров.

Дом моды Salvatore Ferragamo представил на днях обновленную фирменную монограмму Gancini. За изменения отвечал креативный директор марки Пол Эндрю, который взял за основу нового дизайна классическую круглую пряжку Salvatore Ferragamo. Презентация обновленного элемента фирменного стиля сопровождалась релизом капсульной коллекции аксессуаров. В нее вошли сумки, кошельки, шарфы и платки, ремни, сапоги и даже пара кедов.