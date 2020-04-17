Дом Salvatore Ferragamo поможет реконструировать больницу во Флоренции

Руководство итальянской марки выделило денежные средства на капитальный ремонт больницы.

Дом Salvatore Ferragamo продолжает реализовывать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стало известно, что компания в сотрудничестве с итальянским «Красным крестом» поможет реконструировать два отделения флорентийской больницы I Fraticini, закрытой с 1996 года. Здесь смогут расположиться 60 пациентов, заниматься которыми будут два врача, 15 медсестер и еще 14 сотрудников.