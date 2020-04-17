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Артем Кузелев

Дом Salvatore Ferragamo поможет реконструировать больницу во Флоренции

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  • 17 Апреля 202011:32
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Руководство итальянской марки выделило денежные средства на капитальный ремонт больницы.

Дом Salvatore Ferragamo продолжает реализовывать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стало известно, что компания в сотрудничестве с итальянским «Красным крестом» поможет реконструировать два отделения флорентийской больницы I Fraticini, закрытой с 1996 года. Здесь смогут расположиться 60 пациентов, заниматься которыми будут два врача, 15 медсестер и еще 14 сотрудников.

 
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