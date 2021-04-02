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Артем Кузелев

Дом Salvatore Ferragamo расстается с дизайнером Полом Эндрю

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  • 02 Апреля 202111:47
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

После двух лет работы на посту креативного директора Salvatore Ferragamo Пол Эндрю покидает итальянскую марку. В компании также пройдут значительные перестановки в совете директоров.

Пол Эндрю занимал должность креативного директора Salvatore Ferragamo с 2019 года, до этого три года занимался обувными коллекциями бренда. На днях стало известно, что, представив коллекцию Pre-Spring 2022 в начале мая, дизайнер покинет компанию. О том, кто его заменит, в итальянском доме не сообщают.

Кроме того, в Salvatore Ferragamo объявили, что Ферруччо Феррагамо покинет пост председателя правления. Освободившееся место займет его брат Леонардо. Кроме того, в совет директоров компании войдут три независимых члена.

Напомним, что в период пандемии продажи марки сильно сократились. В 2020 году в Salvatore Ferragamo показатель уменьшился на 33% и составил 916 млн евро. Объем убытков компании составил 62 млн евро.

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