Дом Tiffany станет частью LVMH?

На днях стало известно, что руководство французского люксового концерна заинтересовалось покупкой ювелирной компании.

По сообщениям агентства Bloomberg, владельцы группы компаний LVMH проявляют интерес к покупке ювелирного дома Tiffany & Co. Однако ни одна из сторон пока что не подтверждает информации о возможной сделке. Эксперты оценивают американскую компанию Tiffany в сумму около 12 млрд долларов, поэтому если поглощение все-таки произойдет, оно станет самой крупной сделкой французского концерна, в который на данный момент входит 75 брендов с общей капитализацией 194 млрд долларов.