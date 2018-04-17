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Артем Кузелев

Дом Trussardi остался без креативного директора

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  • 17 Апреля 201800:38
Сюжеты: Trussardi

Гайя Труссарди покидает пост главного директора итальянского дома моды.

На днях стало известно, что Гайя Труссарди покидает пост креативного директора дома Trussardi, который занимала почти шесть лет. Решение было принято в связи с тем, что дизайнер собирается развивать собственные модные проекты. О том, кто теперь займет место главного дизайнера бренда, пока что не сообщается.

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