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Артем Кузелев

Дом Trussardi поддержит проект #LovyFighters

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  • 14 Мая 201710:21
Сюжеты: Trussardi

Итальянская марка объединяет своих звездных поклонников в борьбе с гендерным неравенством и насилием.

Некоммерческий фонда борьбы с гендерным насилием Doppia Difesa Мзапустил социальный проект #LovyFighters, целью которого является борьба с гендерным неравенством и насилием. Недавно к инициативе присоединился и итальянский дом моды Trussardi, выпустивший специальную сумку Lovy Bag. Часть средств  от продаж модели будет направлена в фонд Doppia Difesa. Также Гайя и Томазо Труссарди призывают своих звездных поклонников приобретать футболки с логотипом кампании, что тоже позволит поддержать благотворительную инициативу.

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