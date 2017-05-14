Дом Trussardi поддержит проект #LovyFighters

Итальянская марка объединяет своих звездных поклонников в борьбе с гендерным неравенством и насилием.

Некоммерческий фонда борьбы с гендерным насилием Doppia Difesa Мзапустил социальный проект #LovyFighters, целью которого является борьба с гендерным неравенством и насилием. Недавно к инициативе присоединился и итальянский дом моды Trussardi, выпустивший специальную сумку Lovy Bag. Часть средств от продаж модели будет направлена в фонд Doppia Difesa. Также Гайя и Томазо Труссарди призывают своих звездных поклонников приобретать футболки с логотипом кампании, что тоже позволит поддержать благотворительную инициативу.