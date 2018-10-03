Дом Valentino объединяет показы

В конце ноября итальянская марка представит совместную pre-fall коллекцию в Токио.

Представители итальянского дома моды сообщили, что 27 ноября марка проведет совместный показ новой коллекции. Гости токийского шоу увидят сразу мужские и женские межсезонные образы. Показ будет сопровождаться инсталляциями и мультимедиа представлением, за разработку концепции которого отвечает креативный директор дома Пьерпаоло Пиччоли.