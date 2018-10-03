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Артем Кузелев

Дом Valentino объединяет показы

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  • 03 Октября 201810:04
Сюжеты: Valentino

В конце ноября итальянская марка представит совместную pre-fall коллекцию в Токио.

Представители итальянского дома моды сообщили, что 27 ноября марка проведет совместный показ новой коллекции. Гости токийского шоу увидят сразу мужские и женские межсезонные образы. Показ будет сопровождаться инсталляциями и мультимедиа представлением, за разработку концепции которого отвечает креативный директор дома Пьерпаоло Пиччоли.

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