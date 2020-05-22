Дом Valentino отказался от участия в Неделе мужской моды

Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор итальянского дома, сообщил, что марка не будет участвовать в предстоящей Неделе мужской моды в Париже.

Дом Valentino пропустит парижские показы мужских коллекций, которые из-за пандемии пройдут в онлайн-формате 9-13 июля 2020 года. Обе коллекции сезона весна-лето 2021 итальянская марка представит в сентябре в рамках Недели моды в Милане.

Пиччоли также сообщил, что в данный момент работает над новым кутюрным проектом.