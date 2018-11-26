Дом Valentino поддержал победителя LVMH Prize

Итальянский дом моды объявил о коллаборации с победителем LVMH Prize 2018 года.

Завтра в токийском магазине Valentino появится капсульная коллекция, созданная в соавторстве с дизайнером Масаюки Ино. В этом году модельер японской марки Doublet стал победителем конкурса LVMH Prize и, кроме традиционных призов, уже вне конкурса получил коллаборацию с Valentino. Совместная коллекция брендов будет выполнена в черно-белой гамме, а модели украсятся сложными вышивками. Приобрести вещи из капсулы можно будет с 27 ноября в бутике Maison Valentino, расположенном в токийском квартале Гинза и концепт-сторе Dover Street Market Ginza.