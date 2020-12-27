Дом Valentino представил мультимедийный проект в Шанхае

Valentino: Re-signify Part One Shanghai представляет собой выставочный проект, совмещающий фотографию, изящное искусство, моду и кино. Все вместе это, по мнению Пьерпаоло Пиччоли, позволяет по-новому взглянуть на символы и коды Valentino.

«Акцент сделан на актуальности, на интеграции кодов модного дома в контексте сегодняшнего дня. И это скорее не экспозиция, а некий опыт, объединяющий символы Valentino с искусством и андеграундным кино. Мы показываем не образ жизни, а восприятие... Мы хотели сделать открытый проект, взять другой, новый ракурс, открыться для другого мира и других людей. Проделать путь от основания бренда в 1960 году, отметив такие вехи, как самое первое красное платье от Valentino, перейдя от ателье к аксессуарам и проиллюстрировав нашу историю как вечерними нарядами, так и более повседневной одеждой», – поделился в интервью Пиччоли.

Локацией для проекта стал новый арт-центр Шанхая Power Station of Art, который участвует в Шанхайской биеннале, которая продлится до 17 января 2021 года. Выбор места для экспозиции Пьерпаоло Пиччоли объяснил так: «Шанхай – это очень далекая от нас культура. В Китае о нашем прошлом знают гораздо меньше, чем в Европе, поэтому просто замечательно представить данный концепт именно здесь».