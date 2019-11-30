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Артем Кузелев

Дом Valentino представил праздничную коллекцию

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  • 30 Ноября 201911:37
Сюжеты: Valentino

У итальянской марки вышла мини-коллекция Love Lab, вдохновленная цитатой из «Божественной комедии» Данте.

Дом Valentino выпустил капсульную коллекцию аксессуаров и одежды красного цвета. Пьерпаоло Пиччоли посвятил дроп Love Lab рождественским праздникам. Коллекцию составили мужские и женские кроссовки, толстовки, кепки, футболки, сумки и бумажники. Все вещи украшены цитатой из «Божественной комедии» Данте: «Любовь, что движет солнце и светила». Приобрести все предметы можно в онлайн-магазине марки, а также в 20 избранных бутиках.

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