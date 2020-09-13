Дом Valentino примет участие в Неделе моды в Милане

Ближайшее дефиле итальянской марки пройдет в сентябре в рамках миланских показов.

Итальянский дом моды Valentino представят новые мужскую и женскую коллекции сезона весна-лето 2021 на Неделе моды в Милане. Шоу состоится 27 сентября и станет первым за долгое время, проведенное не в Париже. Если мужские коллекции демонстрировались в Милане с 1985 по 2007 годы, то презентация женской коллекции пройдет здесь впервые. Пьерпаоло Пиччоли отметил: «Париж – действительно воплощение ДНК Valentino. Но сложившаяся ситуация заставила нас принять такое необычное решение».