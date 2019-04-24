Вход
ADV
Интересно
Valentino (207)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Valentino признается в любви Токио

  • 76
  • 0
  • 24 Апреля 201918:03
Сюжеты: Valentino

Итальянская марка посвятила капсульную коллекцию японской столице.

Пьерпаоло Пиччоли продолжает признаваться в любви японской культуре. В прошлом году он посвятил Японии межсезонную коллекцию и даже презентовал ее в Токио, а теперь пригласил к сотрудничеству фотографа Идзуми Миядзаки. Его работы стали принтами, которые украсили вещи из новой капсульной коллекции Valentino TKY. Пять футболок и холщовые сумки представлены на официальном сайте итальянского дома моды по цене от 22000 до 29000 рублей.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru