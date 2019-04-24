Дом Valentino признается в любви Токио

Итальянская марка посвятила капсульную коллекцию японской столице.

Пьерпаоло Пиччоли продолжает признаваться в любви японской культуре. В прошлом году он посвятил Японии межсезонную коллекцию и даже презентовал ее в Токио, а теперь пригласил к сотрудничеству фотографа Идзуми Миядзаки. Его работы стали принтами, которые украсили вещи из новой капсульной коллекции Valentino TKY. Пять футболок и холщовые сумки представлены на официальном сайте итальянского дома моды по цене от 22000 до 29000 рублей.