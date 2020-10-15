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Артем Кузелев

Дом Valentino возрождает линию обуви и аксессуаров Rockstud

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  • 15 Октября 202010:08
Сюжеты: Valentino

Вместе с Пьерпаоло Пиччоли над коллекциями будут работать приглашенные дизайнеры и художники.

В итальянском доме моды решили возродить и оживить линию аксессуаров Valentino Rockstud, запущенную в 2010 году. В честь юбилея марка выпустила коллекцию Valentino Garavani Rockstud X, к созданию которой приложил руку Крейг Грин. В дальнейшем бренд будет приглашать дизайнеров и художников, чтобы те могли вместе Пьерпаоло Пиччоли переосмыслить стиль линейки.

 
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