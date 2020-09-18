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Артем Кузелев

Дом Valentino запускает косметическую линию

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  • 18 Сентября 202015:52
Сюжеты: Valentino, Косметика и парфюмерия

Марка косметики Valentino Beauty будет работать совместно с гигантом L’Oreal.

Итальянский дом моды Valentino объявил о запуске собственной косметической линии. Продукты под брендом Valentino Beauty будут создаваться совместно с французским холдингом L’Oreal, однако пока что не сообщается, какие именно продукты представит новая марка. Ранее Valentino уже сотрудничали с L’Oreal, выпуская ароматы. Новейший из них увидел свет совсем недавно и получил название Voce Viva. Его лицом была выбрана Леди Гага.

 
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