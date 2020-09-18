Дом Valentino запускает косметическую линию

Марка косметики Valentino Beauty будет работать совместно с гигантом L’Oreal.

Итальянский дом моды Valentino объявил о запуске собственной косметической линии. Продукты под брендом Valentino Beauty будут создаваться совместно с французским холдингом L’Oreal, однако пока что не сообщается, какие именно продукты представит новая марка. Ранее Valentino уже сотрудничали с L’Oreal, выпуская ароматы. Новейший из них увидел свет совсем недавно и получил название Voce Viva. Его лицом была выбрана Леди Гага.