Дом Valentino защищает свои права в суде

Итальянская модная марка подала судебный иск против бренда сумок Mario Valentino.

Юристы дома Valentino обвиняют марку сумок и аксессуаров Mario Valentino в нарушении авторского права и 40-летнего договора. В 1979 году компании со схожими названиями подписали документ, который позволял избежать недоразумений на рынке. Согласно договору, бренд Valentino был закреплен за модельером Валентино Гаравани, а Mario Valentino должны были использовать либо полное имя, либо сокращение M. Valentino. Кроме того, марке Mario Valentino разрешалось наносить на свои изделия знак V или Valentino, но на бирках и упаковках товаров должно быть нанесено полное название.

Сообщается, что дизайнер Марио Валентино проигнорировал эти условия. Кроме того, представители итальянского дома Valentino отмечают марку аксессуаров в некорректном написании пресс-релиза, в котором 20 раз используется слово Valentino и лишь дважды Mario Valentino. При этом цены на изделия были завышены, что, по мнению юристов Valentino, сделано, «чтобы приблизиться к ценам Valentino».