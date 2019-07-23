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Бижутерия, украшения, драгоценности (636)
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Артем Кузелев

Дом Van Cleef & Arpels представил новую коллекцию

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  • 23 Июля 201909:54
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Парижская ювелирная марка посвятила новую коллекцию высокого ювелирного искусства пьесе о Ромео и Джульетте.

Дом Van Cleef & Arpels представил украшения из новой коллекции высокого ювелирного искусства. Создавая драгоценности, мастера марки вдохновлялись вечным сюжетом трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». В коллекции представлены броши, колье, серьги, браслеты и кольца. Оснвоные материалы – белое, желтое и розовое золото, а также изумруды, турмалины, рубины, сапфиры, жемчуг и, конечно, белые и желтые бриллинаты.

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