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Артем Кузелев

Дом Versace оправится с показом в США

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  • 23 Декабря 201915:59
Сюжеты: Versace

Круизную коллекцию 2021 года итальянская марка представит весной по ту сторону Атлантики.

Донателла Версаче сообщила, где собирается презентовать новую круизную коллекцию. Показ итальянского дома моды – впервые с 2011 года! – состоится в США, правда, точная локация пока что держится в секрете. В релизе Versace сказано лишь, что дефиле пройдет 16 мая, и это будет сдвоенная – мужская и женская – коллекция.

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