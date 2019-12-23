Дом Versace оправится с показом в США

Круизную коллекцию 2021 года итальянская марка представит весной по ту сторону Атлантики.

Донателла Версаче сообщила, где собирается презентовать новую круизную коллекцию. Показ итальянского дома моды – впервые с 2011 года! – состоится в США, правда, точная локация пока что держится в секрете. В релизе Versace сказано лишь, что дефиле пройдет 16 мая, и это будет сдвоенная – мужская и женская – коллекция.