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Артем Кузелев

Дом Versace отправляется с показом в Нью-Йорк

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  • 16 Октября 201818:58
Сюжеты: Versace

В первое воскресенье декабря итальянская марка представит межсезонное шоу, посвященное дню рождению Джанни Версаче.

Руководство итальянского дома моды подтвердило информацию о том, что показ коллекции Re-Fall 2019 состоится в Нью-Йорке. Шоу пройдет 2 декабря, в день рождения основателя марки Джанни Версаче. Подчеркивается, что межсезонная коллекция бренда будет впервые представлена в формате дефиле.

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