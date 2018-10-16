Дом Versace отправляется с показом в Нью-Йорк

В первое воскресенье декабря итальянская марка представит межсезонное шоу, посвященное дню рождению Джанни Версаче.

Руководство итальянского дома моды подтвердило информацию о том, что показ коллекции Re-Fall 2019 состоится в Нью-Йорке. Шоу пройдет 2 декабря, в день рождения основателя марки Джанни Версаче. Подчеркивается, что межсезонная коллекция бренда будет впервые представлена в формате дефиле.