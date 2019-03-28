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Артем Кузелев

Дом Versace представил коллекцию мебели

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  • 28 Марта 201911:51
Сюжеты: Versace

Официальная премьера мебельной линейки состоится на Salone del Mobile.

На мебельном салоне, который пройдет в Милане с 10 по 14 апреля, можно будет увидеть новую коллекцию мебели от Versace. Для ее создания итальянский дом моды объединился с дизайнерами интерьеров Сарой Бикофф и Энди Диксоном. В коллекции коллаборация переосмысляет классические принты и символику марки. Например, легендарная голова Медузы Горгоны превратилась в кресло. Цены на предметы коллекции пока что не разглашаются.

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