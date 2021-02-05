Вход
ADV



Интересно
Versace (312)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Versace пропустит предстоящую Неделю моды в Милане

  • 143
  • 0
  • 05 Февраля 202112:07
Сюжеты: Versace, Неделя моды в Милане

Руководство итальянской марки сообщило, что отказывается от участия в грядущей Недели моды в Милане. Известно, что Versace покинуло расписание показов, которые пройдут с 23 февраля по 1 марта 2021 года, по техническим причинам.

В официальном заявлении бренда сказано: «Решение представить коллекцию осень-2021 года через несколько дней после окончания миланской Недели моды никак не влияет на то, что Versace остается гордым членом Camera della Moda и что бренд всегда будет ключевым игроком и большим сторонником итальянской системы моды».

Вместо показа в рамках Недели дом представит мужскую и женскую коллекцию сезона осень-зима 2021/22 в видеоформате 5 марта 2021 года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru