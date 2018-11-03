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Артем Кузелев

Дом Versace сокращает количество линеек

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  • 03 Ноября 201815:06
Сюжеты: Versace

Итальянский дом моды объявил о намерении отказаться от линий Versus и Versace Collection.

После того как итальянская марка была приобретена американской компанией Michael Kors Holdings Ltd, изменения не заставили себя ждать. На днях руководство дома объявило о намерении объединить молодежную линию Versus и джинсовую линейку Versace Jeans. Кроме того, в планах отказаться от линии Versace Collection. В заявлении итальянской марки также сказано, что теперь бренд Versace Jeans возглавит сама Донателла Версаче, которая представит дебютную линию уже в этоммесяце. В качестве главной причины реорганизации руководство дома называет желание упростить действующую бизнес-модель.

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