Дом Versace сокращает количество линеек

Итальянский дом моды объявил о намерении отказаться от линий Versus и Versace Collection.

После того как итальянская марка была приобретена американской компанией Michael Kors Holdings Ltd, изменения не заставили себя ждать. На днях руководство дома объявило о намерении объединить молодежную линию Versus и джинсовую линейку Versace Jeans. Кроме того, в планах отказаться от линии Versace Collection. В заявлении итальянской марки также сказано, что теперь бренд Versace Jeans возглавит сама Донателла Версаче, которая представит дебютную линию уже в этоммесяце. В качестве главной причины реорганизации руководство дома называет желание упростить действующую бизнес-модель.