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Артем Кузелев

Дом Versace защищает авторские права в суде

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  • 11 Декабря 201910:43
Сюжеты: Versace

Представители итальянского дома моды подали в суд на американскую марку Fashion Nova.

Поводом для судебного иска стал плагиат на ставшее засчитанные минуты знаменитым зеленое платье, в котором Дженнифер Лопес закрывала показ Versace на Неделе моды в Милане. По мнению адвокатов итальянской марки, американский массмаркет-бренд Fashion Nova продает копию модели. Причем в исковом заявлении отмечается, что плагиат выполнен осознанно. Также в иске фигурирует еще несколько нарядов Fashion Nova, слишком уж похожих на изделия Versace.

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