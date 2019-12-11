Дом Versace защищает авторские права в суде

Представители итальянского дома моды подали в суд на американскую марку Fashion Nova.

Поводом для судебного иска стал плагиат на ставшее засчитанные минуты знаменитым зеленое платье, в котором Дженнифер Лопес закрывала показ Versace на Неделе моды в Милане. По мнению адвокатов итальянской марки, американский массмаркет-бренд Fashion Nova продает копию модели. Причем в исковом заявлении отмечается, что плагиат выполнен осознанно. Также в иске фигурирует еще несколько нарядов Fashion Nova, слишком уж похожих на изделия Versace.