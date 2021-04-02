Дома Alexander McQueen и Balenciaga отказались от использования меха

Еще две марки, принадлежащие люксовому холдингу Kering, объявили об отказе от использования натурального меха в своих коллекциях.

Известно, что креативный директор дома Balenciaga Демна Гвасалия не использовал натуральный мех с самого начала своей работы с маркой. Однако недавно официально подтвердилась информация, что материал никогда не появится в коллекциях бренда. Теперь в портфеле Kering осталось лишь два дома, которые мех в коллекция пока что используют, это Saint Laurent и Brioni.