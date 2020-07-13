Дома Prada и Gucci подтвердили участие в Неделе моды в Милане

Итальянские марки вернулись в расписание миланских показов, хоть и в виртуальном формате.

Дома Prada и Gucci отказались от проведения в этом сезоне привычных дефиле на подиуме в пользу цифровых презентаций. Марки примут участие в июльской Milan Digital Fashion Week сезона весна-лето 2021. Шоу Prada состоится 14 июля 2020 года, показ Gucci – 17 июля. Организаторы Недели сообщают, что в мероприятии примут участие порядка 40 брендов.