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Артем Кузелев

Дома Prada и Gucci подтвердили участие в Неделе моды в Милане

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  • 13 Июля 202013:46
Сюжеты: Gucci, Prada

Итальянские марки вернулись в расписание миланских показов, хоть и в виртуальном формате.

Дома Prada и Gucci отказались от проведения в этом сезоне привычных дефиле на подиуме в пользу цифровых презентаций. Марки примут участие в июльской Milan Digital Fashion Week сезона весна-лето 2021. Шоу Prada состоится 14 июля 2020 года, показ Gucci – 17 июля. Организаторы Недели сообщают, что в мероприятии примут участие порядка 40 брендов.

 
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