Дома Valentino и Bulgari отказались от услуг Терри Ричардсона

Бойкот знаменитого фотографа продолжается: вчера от услуг Ричардсона отказались еще два знаменитых бренда.

После того как стало известно, что издательский холдинг Conde Nast прекращает сотрудничество с Терри Ричардсоном, от услуг фотографа отказались модные дома Valentino и Bulgari. Причем с первой маркой, для которой Терри создавал оригинальные рекламные кампании, Ричардсона связывают многолетние деловые и творческие отношения. Руководство Valentino заявило, что уже отснятый материал будет опубликован, однако имя скандально известного фотографа исчезнет с кадров.