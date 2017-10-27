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Артем Кузелев

Дома Valentino и Bulgari отказались от услуг Терри Ричардсона

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  • 27 Октября 201700:45
Сюжеты: Терри Ричардсон (Terry Richardson)

Бойкот знаменитого фотографа продолжается: вчера от услуг Ричардсона отказались еще два знаменитых бренда.

После того как стало известно, что издательский холдинг Conde Nast прекращает сотрудничество с Терри Ричардсоном, от услуг фотографа отказались модные дома Valentino и Bulgari. Причем с первой маркой, для которой Терри создавал оригинальные рекламные кампании, Ричардсона связывают многолетние деловые и творческие отношения. Руководство Valentino заявило, что уже отснятый материал будет опубликован, однако имя скандально известного фотографа исчезнет с кадров.

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