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Диана Мицкевич

Расслабленная мода от дизайнеров ampir

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  • 12 Апреля 202015:36

ampir  - Российский бренд одежды, который в декабре 2019 года создали Иван и Дарья Чебановы – музыканты и инфлюенсеры.

Почему ampir?

«Все началось со свадьбы, которую мы решили сделать в стиле советского ампира - колонны, архитектура и тд. А потом начали больше и больше узнавать про это направление. Влюбились в сталинские постройки их лаконичность, величие, цветовые решения. Да и просто, нам безумно нравится, как звучит слово ampir» - рассказывают Иван и Дарья.

 

 

 

В коллекции бренда сейчас представлены спортивные костюмы унисекс, футшоты, боксеры и женские топы мягких кремовых оттенков: бежевые, молочно-серые, мятно-фисташковые и для контраста драматичные черные, которые создают по-настоящему стильный и комфортный образ для дома и расслабленных прогулок.

 

 

 

 

В конце апреля ребята планируют выпустить новую коллекцию весна-лето 2020.

VADA - Творческий союз Ивана и Дарьи Чебановых, признан одним из самых стильных и талантливых музыкальных проектов, появившихся на Российской сцене в 2019 году.

Благодаря активному образу жизни, ребята уже собрали миллионную армию поклонников в Instagram и YouTube, которые следят за ними каждый день.

В данный момент на всех цифровых платформах так же доступен для покупки EP союза VADA - F63.9, который был презентован в ноябре прошлого года.

 

Подписываемся на Инстаграм ampir и ждём новую коллекцию для активного лета! 

 

 

Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда.

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