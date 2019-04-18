Дональда Трампа не пустят на бал Met Gala

В недавнем интервью Анна Винтур сказала, что ни под каким предлогом американский президент не сможет присутствовать на одном из важнейших событий индустрии моды.

На нью-йоркском саммите журналистов «Женщины мира» Анне Винтур задали вопрос о том, есть ли что-то, что может помочь Дональду Трампу попасть на бал Met Gala. На что главный редактор Vogue безапелляционно ответила: «Совершенно ничего». Анна Винтур, являющаяся членом Демократической партии США, заявила, что американский президент ни при каких обстоятельствах не получит приглашения на одно из важнейших мероприятий индустрии – бал Института костюма Метрополитен-музея. Ранее, активно поддерживающая Хиллари Клинтон и Барака Обаму, Винутр также отказалась снимать для обложки Vogue жену Трампа Меланию.