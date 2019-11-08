Донателла Версаче объединит мужской и женский показы

Итальянский дом моды покажет на следующей Неделе моды в Милане сразу обе коллекции.

В марке Versace решили устроить совместный показ мужской и женской коллекций на следующей Неделе моды в Милане. Это случится впервые в истории итальянского дома моды. В официальном релизе бренда Донателла Версаче говорит: «Мы живем в обществе, члены которого находятся в постоянном диалоге и влияют на восприятие друг друга. Это произошло и со мной, поэтому я почувствовала необходимость создать коллекцию с единой точкой зрения, единым видением, о едином мире Versace. Речь идет не только об инклюзивности и разнообразии, но и о равноправии, в том числе на подиуме». Состоится показ в феврале 2020 года.