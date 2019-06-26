Донателла Версаче поддержит сообщество ЛГБТ+

Итальянский дизайнер стала амбассадором правозащитной организации Stonewall.

В честь 50-летия Стоунволлского бунта Донателла Версаче была избрана амбассадором правозащитной и благотворительной организации Stonewall. К памятной дате дизайнер также выпустит капсульную коллекцию футболок в поддержку сообщества ЛГБТ+. О новости сама Донателла высказалась так: «Я всегда активно защищала и поддерживала ЛГБТ-сообщество. В 2019 году недопустимо, что есть люди, которые живут в страхе из-за того, кого любят, и, что еще хуже, этих людей преследуют и выгоняют из родного дома».

К слову, Версаче попала в очень приятную компанию: другими известными амбассадорами Stonewall являются Анна Винтур, Кристиан Сириано, Вупи Голдберг и Кончита Вурст.