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Артем Кузелев

Донателла Версаче стала приглашенным редактором журнала Baroness

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  • 21 Ноября 201900:12
Сюжеты: Versace

Редакция британского издания о моде и искусстве пригласила итальянского дизайнера поработать над вторым номером.

Донателла Версаче стала приглашенным редактором второго выпуска британского журнала Baroness. За создание издания отвечают арт-директор Мэтью Холройд и главред Dazed & Confused Изабелла Берли. Для нового номера Донателла Версаче и художница Сара Бейкер придумали фотопроект, который стал главным материалом выпуска. Главными источниками вдохновения для них стали мыльные оперы и любовные романы в духе Джеки Коллинз. В главных ролях фотоистории снялись сама Бейкер и супермодель Хелена Кристенсен.

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