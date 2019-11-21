Донателла Версаче стала приглашенным редактором журнала Baroness

Редакция британского издания о моде и искусстве пригласила итальянского дизайнера поработать над вторым номером.

Донателла Версаче стала приглашенным редактором второго выпуска британского журнала Baroness. За создание издания отвечают арт-директор Мэтью Холройд и главред Dazed & Confused Изабелла Берли. Для нового номера Донателла Версаче и художница Сара Бейкер придумали фотопроект, который стал главным материалом выпуска. Главными источниками вдохновения для них стали мыльные оперы и любовные романы в духе Джеки Коллинз. В главных ролях фотоистории снялись сама Бейкер и супермодель Хелена Кристенсен.