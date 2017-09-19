Донателла Версаче учредила собственную стипендию для студентов

Итальянский дизайнер поддержит студентов Колледжа Сент-Мартин.
В пятницу Донателла Версаче объявила о том, что учредила собственную стипендию для студентов Central Saint Martins. На пресс-конференции глава дома Versace сообщила, что намерена поддержать молодых и талантливых модельеров и отдать дань уважения своему брату Джанни Версаче. В этом году исполняется двадцать лет со дня его трагической смерти, и дата стала отправной точкой благотворительной инициативы. Грант будет ежегодно предоставлять финансовую поддержку одному из студентов университета, однако пока что не сообщается имя первого счастливчика.
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