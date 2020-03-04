Смоленский пассаж открывает свои двери на встречу весне!

5 марта 2020 года начнется фестиваль «Дыхание весны» в роскошном торговом комплексе «Смоленский пассаж». Сбор гостей в 18:00, начало программы в 19:00.

Вас ожидает:

— великолепное оформление в стиле пробуждающейся весны;

— номер-открытие: балерины ведущих Московских театров;

— показы весенних-летних коллекций одежды бутиков ТДК «Смоленский пассаж»;

— звездный сет от Кати Гусевой –официального DJ Филиппа Киркорова;

— розыгрыш праздничной лотереи;

— Также мероприятие посетят такие звезды шоу-бизнеса как: Олеся Судзиловская, Зара, Саша Савельева, Согдиана, Оксана Федорова и другие;

Мероприятие будет освещаться на телеканала Fashion Tv, журналом Moda Topical и других информационных порталах. ТДК Смоленский пассаж станет центром притяжения весеннего настроения! До встречи!