Дорогой, купи мне шубу!

На улицах Москвы мы провели опрос среди представительниц прекрасного пола. Цель опроса заключалась в том, чтобы узнать - нравится ли дамам зима? Шестьдесят процентов женщин ответили, что они просто обожают зиму, а вот сорок предпочитают лето. На вопрос корреспондента почему? Ответ был вполне закономерным, у 60% в гардеробе весит великолепная натуральная шубка, а вот сорока процентам приходится довольствоваться пуховиками.

А вам нравится зима? Нет! Тогда вам необходимо срочно посетить самую большую выставку меховых изделий в Крокус-Экспо. Именно здесь выставлены разнообразные модели шуб от известных зарубежных и отечественных брендов. В ассортименте шубы из меха норки, шиншиллы, рыси, лисы, каракуля.

Только в летний период у представительниц прекрасного пола появляется возможность купить шубу в Москве выгодно.

Но мы хотим привлечь внимание к выставке не только женщин, но и представителей сильной половины человечества. Поверьте, ни одна женщина не может быть безгранично счастливой, не имея в своем гардеробе шубки из натурального меха. Мы уверены, что и вторая шубка ей не помешает. Говорят, что не стоит экономить на любимых. Но вам представляется уникальная возможность, и побаловать свою даму, и сэкономить. Не упустите этот шанс. Выставка- продажа начинает свою работу с десятого сентября.

В выставке примет участие 30 меховых домов со всего мира, каждый из которых доставит по 200 моделей шуб. Итого, вниманию потенциальных покупателей будет представлено более 600 моделей шуб, дубленок и полушубков, сшитых из самого качественного меха. Все меховые изделия прочипированны. Кроме всего прочего, покупателям предоставляется десятимесячная рассрочка, без первого взноса и переплаты. Уже сегодня в каталоге Первого Мехового Салона все желающие могут ознакомиться с представленными эксклюзивными меховыми изделиями и, как говорится, прицениться. Да, да – именно прицениться. Ведь организаторы выставки допускают снижение цен по договоренности. То есть покупатель вправе торговаться! В каталоге помимо верхней одежды представлены стильные меховые головные уборы, всевозможные палантины и жилетки.

Есть очень забавный афоризм, который гласит, что шуба жены является лицом мужа. Уважаемые мужчины, не теряйте своего лица! Выглядите всегда ухоженно, респектабельно и богато! Ваши дамы на выставке смогут оценить меха канадской норки, примерить палантин из золотистой лисы, купить турецкий полушубок или итальянскую дубленку. На каждое меховое изделие организаторы выставки выдают сертификат качества.

Мы очень надеемся, что в следующем году, отвечая на вопрос корреспондента, ваша возлюбленная воскликнет: «Я обожаю зиму! Просто дождаться не могу, когда выпадет первый снег». Еще бы, ведь именно зимой она сможет, наконец-то, «выгулять» свою новую шубку, купленную в Крокус-Экспо.

А пока меховая выставка продажа ждет вас!

Помните, тело женщины, погруженное в шубу, испытывает настоящее счастье!

Приятных вам покупок!