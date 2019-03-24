Достаточно ли вы знаете о настоящем портрете?

Для меня на первом месте всегда стоят отношения, сквозь которые проявляется фотография. Ведь всегда есть выбор: формально сфотографировать человека, который смотрит в камеру или же сделать попытку передать на снимке отношения - «третье состояние», которое не принадлежит ни тебе, ни ему -, возникшее в этот отрезок времени. И во втором случае это всегда приключение, поскольку ожидания отступают и открывается интересный путь, где начинают проявляться уже не просто «модели» и одежда на них, а сила конкретного человека, человеческие качества, которые и отпечатываются на фотографиях.А это уже то настоящее, что неподвластно времени.

(МИХАИЛ РЫЖОВ)

Михаил Рыжов - независимый российский фотограф и преподаватель, работающий в области мобильной и портретной фотографии, член Творческого Союза фотохудожников России. Обучался на операторском факультете ВГИКа (мастерская Клебанова Игоря Семеновича) Снимает актеров, режиссеров и деятелей искусства. Является партнером Google и имеет собственную онлайн-выставочную площадку Как фотограф получил Диплом 3 степени Международного Центра Фотографии (International Center of Photography) Портретные работы попали в книгу «100 russian photographers. Black and white portraits.» Член жюри и преподаватель мастер-классов – Международный фестиваль фотографии «Эволюция» 2013 (fotoevolution.ru). Преподавал в Академии Фотографии и Школе Телевидения (Москва). Автор мастер- классов. В 2013 году прошла персональная выставка фотографа «Интимные портреты. Девушки» в Москве на Новом Арбате. С 2014 года выставка отправилась по другим городам России, начало было положено в Хабаровске, галерея Art Hall. В 2016 году прошла персональная выставка фотографий с артистами театра и кино «Настоящий портрет: внутри и снаружи» в арт-салоне 45 parallel. В 2017 году вышла эксклюзивная книга Михаила Рыжова «Настоящий портрет», куда вошли портреты более 100 звезд театра и кино. Выставка фоторабот явилась логичным продолжением творческих успехов фотохудожника.

21 марта 2019 года Michael Ryzhov Media и Центральный Дом Журналиста в содружестве с брендинг-бюро МУЗА_Project и Фотоцентром «ФотоПро» представили арт-перформанс в честь открытия выставки фотохудожника Михаила Рыжова «Настоящий портрет. Главное».

На выставке, приуроченной к Году театра в России, представлены черно-белые портреты популярных российских актеров и деятелей искусства – Аллы Сигаловой, Александра Петрова, Максима Аверина, Елены Подкаминской, Виктора Вержбицкого, Романа Полянского, Чулпан Хаматовой, Лизы Боярской, Кирилла Рубцова, Анастасии Макеевой, Александра Олешко, Татьяны Арнтгольц, Алексея Кравченко, Паулины Андреевой, Артема Ткаченко, Виктории Толстогановой, Марка Богатырева, Ольги Ломоносовой, Ирины Безруковой, Катерины Шпица, Ксении Лавровой-Глинка, Анны Чиповской, Игоря Петренко, Павла Табакова и многих других…

Арт-перформанс поддержали знаменитые бренды – ресторан «Домжур», винный дом «Шато Тамань», русская гастрономическая водка «Борщевка», поставщик дикой алтайской воды «Petroglyph», кондитерская мастерская «Лаборатория вкуса», производитель крафтового хлеба «ГлавХлеб», производитель ремесленного мороженого «Лаборатория Glacier», мастерская авторских украшений «Svetlana Ventura», итальянский бренд верхней одежды ODRI, клиника красоты «RENEO», звездное агентство BM Communication, полиграфическая компания «Астрель» и event-команда брендинг-бюро «МУЗА_PRoject».

Атмосферу праздничной вечеринки создали выступления знаковых артистов: DJ VED'MA, Fire & Light Show «EXSTRAVAGANZA», кавер-бэнд «Wanded Music», театр «AURA MONTEM», джазовый саксофонист Ник Шеффер.

Место для этого интереснейшего фотографического события выбрано не случайно, т.к. Домжур уже более двухсот лет задает вектор развития в театральной, литературной, музыкальной и художественной жизни, создавая мероприятия в формате исторического наследия страны.

Фото - Дима Бабушкин

Выставка продлится с 22 марта по 30 апреля. Вход на выставку свободный.