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SergeyVladimirov

Достоинство и тайна в сарафанах бренда CHRISTINA SHULYEVA

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  • 07 Августа 201820:22

Половина лета пролетела на одном дыхании, закончился грандиозный футбольный фестиваль. Мы проводили дорогих гостей и теперь просто хотим отдохнуть от праздника, попив чая с подругами.

Правильно прочувствовав два основных настроения этого лета, дизайнер Кристина Шульева создала коллекцию Москва/2018, которая делится на две линейки. Первая - Sport Chic, полная энергии, спорта, вызова, - вышла двумя неделями ранее.

Вторая линейка - Resort, воспевающая расслабленность, комфорт, негу, - выходит прямо сейчас. И мы спешим переодеться из ультрамодных топов и мини-платьев в свободные, ни к чему не обязывающие платья-сарафаны.

Открытые плечи  зарумяниваются под солнцем, изящество щиколоток и целомудренно прикрытые колени вдохновляют поэта, а за свободными силуэтами угадываются женственные изгибы. Ни намека на откровенность - лишь достоинство и тайна.

В линейке Resort царят натуральные, дышащие ткани: хлопок, лён. В сочетании со свободным кроем, получается идеальный аккомпанемент ко второй половине сезона.

Дизайнерская палитра самая что ни на есть летняя: подмосковные рассветы, полевые цветы, луговые травы, мёд и ягоды - всё здесь.

Неспешные разговоры на пленэре, время послеобеденной лени, чай из самовара, чтение Чехова и удобные сарафаны от CHRISTINA SHULYEVA - что ещё для нужно для встречи августа!

Christina Shulyeva

Бренд модной женской одежды Christina Shulyeva существует с начала 2017 года и неизменно привлекает поклонников лаконичного и интеллектуального стиля. Основу бренда представляют предметы базового гардероба: рубашки, брюки, юбки и платья. Все коллекции Christina Shulyeva отшиваются вручную, по уникальным лекалам, в собственной мастерской в Москве. Это позволяет соответствовать самым высоким требованиям качества.

 

 

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