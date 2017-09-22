Доступный люск Garage Nouveau

Модное мероприятие привлекло внимание прессы и звездных персон. В этот раз в российскую столицу прибыли основатели бренда харизматичные итальянцы Массимо и Элиза. В беседе с гостями они рассказали, что героиня Garage Nouveau успешная, остроумная, женственная и элегантная девушка, которая не следует моде, она является ее воплощением. Именно эта идея подчеркнута во всех коллекциях бренда, которые представляют собой современные и оригинальные идеи, где сочетание фантазии и повседневности создают неповторимые и в то же время простые и законченные образы.

Безусловно, одним из главных преимуществ бренда является безупречное качество. Выражение madeinItaly в данном случае применяется неспроста. Разработка всех проектов происходит в главном офисе в Виченце, и даже ткани для изделий производятся именно в Италии. Философия бренда проявляется во внимании ко всем деталям.

Также в этот вечер звездные гости не ушли без обновок. Все смогли пополнить свой гардероб одеждой из новой коллекции бренда. Мероприятие посетили Олеся Судзиловская, Елена Ханга, Поля Полякова, Ирина Сашина, Мария Берсенева, Марина Дэмченко, Наталия Лесниковская, Анжелика Агурбаш, Татьяна Космачева, Иван Николаев, Арчи и другие.

Поля Полякова: «Бренд Garage Nouveau меня приятно удивил своей оригинальностью. Честно признаюсь, раньше я не была знакома с этой маркой, но увидев легкие платья с ассиметричными рукавами, костюмы небанальных цветов, я просто влюбилась в этот бренд».

Ирина Сашина: «Итальянский шик – так бы я кратко охарактеризовала бренд Garage Nouveau. Очень приятные ткани. Очень интересные фасоны».

Наталия Лесниковская: «Мне понравились дизайнерские решения. Сейчас в моде платья из бархата, шелка. Например, тут представлено платье –халат, в котором можно пойти на светское мероприятие, а можно просто на встречу с друзьями».