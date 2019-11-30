«Doutzen’s Stories»: коллаборация топ-модели Дауцен Крез и Hunkemoller

Голландский бренд нижнего белья, аксессуаров и домашней одежды Hunkemöller совместно с топ-моделью Даутцен Крез представляют новую капсульную коллекцию нижнего белья Doutzen’s Stories, посвященную свободе самовыражения и… танцам.

Коллекция, разработанная топ-моделью, включает 12 комплектов – по числу танцевальных номеров, поставленных специально для Даутцен Крез всемирно известным соотечественником Винсентом Вианеном (Vincent Vianen), в разное время сотрудничавшим с такими звездами, как Usher и Джастин Бибер. В лице топ-модели 35-летний хореограф призывает каждую женщину раскрыть внутреннюю сексуальность и уверенность в себе, танцуя так, будто никто не видит, в идеально подобранном – вне зависимости от форм и силуэта – белье.

В капсульную коллекцию, которая будет представлена и в российских магазинах марки, вошли самые разнообразные модели бюстгальтеров – от бралетт с передней застежкой до классических бандо, а также чувственные боди из атласной ткани с лазерной вышивкой или кружева, ретро-трусики с высокой талией и соблазнительные кружевные чулки. «Истории Даутцен» на этот раз раскрашены в дымчато–розовый, черный и кремовый цвета – по мнению Даутцен именно в них каждая женщина в мире сможет быть самой собой.