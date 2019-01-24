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Oscar de la Renta (101)
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Артем Кузелев

Драгоценная находка в бутике Oscar de la Renta

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  • 24 Января 201916:34
Сюжеты: Oscar de la Renta

Во время ремонта в парижском магазине американского бренда была обнаружена ценная картина XVII века.

В официальном аккаунте марки в Instagram сообщается, что в ходе ремонта в парижском бутике Oscar de la Renta нашли картину XVII века. На ценном полотне изображены французский маркиз и его свита, въезжающие в Иерусалим. Автором картины признан фламандский художник Арно де Вуэз, известный тем, что работал первым придворным живописцем короля Людовика XIV. Владельцем картины признан собственник здания, в котором расположен бутик, однако исполнительный директор Oscar de la Renta Алекс Болен предложил оставить полотно в интерьере магазина и отреставрировать его за счет американской компании.

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