Драгоценные оттенки лета в коллекции Magic Gemstones от LAV'Z

LAV'Z верит в таинственную силу камней и их магические свойства, поэтому дизайнеры собрали драгоценные камни, наполненные мистической энергетикой, и превратили их в модные аксессуары.

С помощью коллекции Magic Gemstones можно миксовать и комбинировать подвески, учитывая их целебные и магические свойства, создавать свое уникальное украшение, которое станет личным оберегом или талисманом.

Бренд работает только с натуральными камнями, ценя их уникальность и непосредственность, дизайнеры лично отбирают только лучшие из них. В изделиях LAV’Z невозможно найти абсолютно идентичные камни, все они будут хоть и незначительно, но отличаться друг от друга по цвету, форме, огранке и рисунку.

Этим летом желанная коллекция Magic Gemstones пополнилась двумя стильными новинками: Bullet и Horn.

Вы любите современное искусство, с легкостью пересекаете континенты в поисках новых открытий и бесстрашно завоевываете сердца? Обратите внимание на линию Bullet! Изысканная подвеска с камнем удивительной огранки в виде пули расскажет окружающим о вашем смелом и страстном характере больше, чем множество слов!

может быть, вы любите благородный винтаж, заслушиваетесь джазом и предпочитаете дискотеке романтический вечер на благоухающей цветами летней веранде? Тогда обратите внимание на новинки из линии HORN.

Мягкий изгиб подвески, напоминающий полумесяц, украсит ваш образ и расскажет окружающим о вашем нежном и романтичном настроении. На ваш выбор: обладающий мягким свечением лабрадорит, загадочный белый агат, пронзительный черный оникс…

Узнайте больше о коллекции Magic Gemstones на https://www.instagram.com/lavzjewellery/