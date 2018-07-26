Древние украшения на выставке Метрополитен-музея

Нью-Йоркский музей покажет широкой публике коллекцию ювелирных украшений, созданных в древние времена.

Метрополитен-музей сообщил о подготовке масштабной выставки, посвященной истории ювелирного искусства. Посетители смогут увидеть диадемы, колье, броши, кольца, серьги и другие изделия, созданные человеком начиная с 2 600 года до нашей эры. Основная часть экспозиции (более 230 предметов) – это украшения из собственной коллекции музея, среди которых и те, что не экспонировались ранее. Также проект Jewelry: The Body Transformed представит скульптуры и картины, рассказывающие о значении украшений в жизни людей. Открытие запланировано на 12 ноября 2018 года.