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Бижутерия, украшения, драгоценности (609)
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Артем Кузелев

Древние украшения на выставке Метрополитен-музея

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  • 26 Июля 201812:48
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Нью-Йоркский музей покажет широкой публике коллекцию ювелирных украшений, созданных в древние времена.

Метрополитен-музей сообщил о подготовке масштабной выставки, посвященной истории ювелирного искусства. Посетители смогут увидеть диадемы, колье, броши, кольца, серьги и другие изделия, созданные человеком начиная с 2 600 года до нашей эры. Основная часть экспозиции (более 230 предметов) – это украшения из собственной коллекции музея, среди которых и те, что не экспонировались ранее. Также проект Jewelry: The Body Transformed представит скульптуры и картины, рассказывающие о значении украшений в жизни людей. Открытие запланировано на 12 ноября 2018 года.

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