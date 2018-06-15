Дрис Ван Нотен продал свою марку

Бельгийский дизайне продал контрольный пакет акции своего бренда испанскому холдингу Puig.

Теперь марка Dries Van Noten вошла в состав испанской группы, которой также принадлежат такие бренды, как Nina Ricci, Carolina Herrera и Paco Rabanne. Сам Ван Нотен по-прежнему является обладателем значительного количества акций, однако основным владельцем стала компания Puig. Кроме того, Дрис, ка ки прежде, будет отвечать за креативное руководство бренда и совмещать позицию главного дизайнера с постом в совете директоров.