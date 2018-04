Дрю Бэрримор снялась в мюзикле Crocs, посвященному кампании «Come As You Are»

Crocs, мировой лидер в повседневной обуви для женщин, мужчин и детей, запустил международную кампанию «Come as You Are» (Будь собой) во второй раз. В 2018 году «Come as You Are» ставит перед собой цель не только подчеркнуть уникальность и индивидуальность, но и вдохновить всех и каждого чувствовать комфорт в собственной обуви.

Чтобы анонсировать начало кампании, Crocs сняли мюзикл с одним из главных амбассадоров бренда – Дрю Бэрримор. Актриса призывает зрителей наслаждаться жизнью и всегда оставаться собой, не взирая ни на что. Дрю считает, что погоня за идеалами вовсе не нужна, стоит лишь научиться любить и принимать себя настоящего, чтобы жизнь была только в радость. Посмотреть видео можно здесь.

«Когда мы думали над тем, как же сделать “Come As You Are” в 2018 году еще масштабнее и лучше, мне сразу пришла идея сделать что-то наподобие мюзикла, ­— сказала Дрю Бэрримор. — Я не певица и не танцовщица, но я хотела выйти из зоны комфорта, добавить радости и веселья, сплотить людей вместе, чтобы в рамках кампании отпраздновать наши достижения – мы научились принимать себя такими, какие мы есть. Я очень довольна тем, что получилось, и в очередной раз убедилась, что, если ты уверен в себе, можно пойти на любые свершения, а комфортная обувь только поможет достичь желаемого результата».

Философия Crocs всегда состояла в том, чтобы показать людям, что же такое комфорт в собственной обуви, вне зависимости от того, чем они занимаются: создают обложку для нового музыкального альбома, уникальную хореографию или же делают самые обычные вещи.

«Если комфорт – наше кредо, тогда “Come As You Are” – наш клич, — говорит Теренс Рейли, CEO Crocs. — Мы надеемся, что ролик с выступлением Дрю станет настоящим манифестом, который не только развлечет, но и вдохновит людей по всему миру к созданию новых традиций, поможет им открыться друг другу, поделиться своими знаниями о комфорте и, что важнее всего, подчеркнуть все то, что делает их уникальными».

Crocs начал совместную работу с обладательницей Золотого Глобуса, актрисой, продюсером, режиссером, автором и просто мамой в прошлом году, при первом запуске кампании «Come As You Are». Помимо участия в мюзикле, сотрудничество с Дрю также включает в себя создание эксклюзивной линейки обуви для женщин и детей — Drew Barrymore ♥ Crocs Collection.

Наряду с Дрю Бэрримор в качестве мировых послов бренда и участников мюзикла снова станут Южнокорейская певица и актриса YOONA, которая вышла на сцену в 2007 году в составе группы Girls Generation, и Генри, всемирно известный исполнитель, автор песен, музыкант и композитор.

Более подробную информацию о кампании «Come As You Are» вы сможете найти на сайте www.crocs.com/comeasyouare.