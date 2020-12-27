Дух приключений в экоколлекции Gucci и The North Face

Итальянский дом Gucci и американская марка The North Face представили капсульную коллекцию, объединяющую люкс и товары для спорта и активного образа жизни.

В коллекции коллаборации представлена одежда для мужчин и женщин и гендерно нейтральная обувь для спорта. Модельный ряд составили рубашки, куртки на гусином пуху, юбки и комбинезоны. Также в капсуле можно увидеть походные принадлежности, туристический инвентарь, палатки и спальные мешки. Цветовая гамма яркая, ассоциирующаяся с эстетикой 1970-х, некоторые модели украшены цветочными принтами.

Отмечается, что при создании туристического инвентаря марки использовали нейлоновый материал Econyl, продукт переработки рыболовных сетей и ковровых изделий. Товары упакованы в экологически сознательные коробки, крупные изделия – в хлопковые сумки и чехлы.